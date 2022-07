JLO prende il cognome di Ben Affleck: lo aveva previsto già 20 anni fa!

JLo e Ben Affleck si sono sposati e ci hanno riportato magicamente indietro di 20 anni, a quando i due si sono fidanzati ufficialmente per la prima volta, e come dimostra questa vecchia intervista, tutto sembrava essere già stato deciso, a partire dalla scelta del cognome fatta dalla popstar.

Nel post in cui ha rivelato i retroscena delle sue nozze, la cantante si è infatti firmata come Mrs. Jennifer Lynn Affleck. Nei suoi due precedenti matrimoni Jennifer con ballerino Cris Judd e il cantante Marc Anthony, la Lopez non aveva mai mostrato la sua intenzione di cambiare cognome, cosa invece fatta nel corso di una vecchia intervista con Pat O'Brien mentre era fidanzata con Ben Affleck e poi ha fatto ufficialmente dopo la cerimonia di Las Vegas.

"Come pensi che sarà il mio nome? Lo cambierò professionalmente intendi? No. Penso che rimarrò con Jennifer Lopez. Ma il mio nome sarà ovviamente Jennifer Affleck".

La passione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è scoppiata durante le riprese di Amore estremo - Tough Love del 2001, il film candidato a ben 11 Razzie Awrds che però ha sancito la nascita di questa storia d'amore lunga 20 anni. La prima proposta di matrimonio arriva nel 2003, con un gigantesco solitario rosa, i due restano insieme fino al 2004, anno in cui si sarebbero dovuti sposare. La troppa pressione mediatica porta alla loro rottura, la coppia però resta in buoni rapporti e nel corso del 2021 decide di riprendere a frequentarsi. Il resto poi, è storia.