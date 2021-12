JLO interviene sul caso Affleck-Garner: 'Questa storia semplicemente non è vera'

Nelle scorse settimane Ben Affleck aveva usato parole piuttosto dure su Jennifer Garner sottolineando come, a suo avviso, gran parte dei suoi problemi con l'alcol sarebbero dipesi dal suo matrimonio fallimentare. Sulla questione ora è intervenuta anche JLO che ha voluto fare alcune precisazione nel corso del The Howard Stern Show.

La cantante da poco ritornata a far pubblicamente coppia fissa con l'attore, ha rivelato di non aver avuto alcun problema nella sua relazione per via di queste affermazioni, precisando che a suo avviso, molte cose sono state gonfiate dai media.

"Questa storia semplicemente non è vera. Non è così che mi sento. Rispetto molto Ben come padre, come co-genitore e come persona".

Alcuni giorni fa lo stesso Ben Affleck ha ritrattato le sue dichiarazioni su Jennifer Garner, sottolineando come di fatto i media avevano estrapolato solo le parti peggiori dell'intervista in cui ha provato ad esprimere il suo punto di vista su un problema tanto complesso come l'alcolismo.

"Uno di questi siti web ha fatto un articolo che mirava solo al clickbait, ho dato un'occhiata a quanto scritto e hanno letteralmente preso una conversazione di due ore estrapolando solo quello che gli faceva più comodo. Avevo provato a spiegare quanto ci rispettiamo e quanto teniamo ai nostri figli, mettendoli al primo posto... e nell'articolo invece sembrava che accusassi la mia ex moglie per il mio alcolismo, e sono diventato la persona più stupida, insensibile e orribile del mondo".

La Garner per ora non si è espressa in questa polemica.