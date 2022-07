JLo e Ben Affleck sono ufficialmente marito e moglie: ecco le foto del matrimonio segreto

Il ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck ha fatto impazzire il mondo intero. I due dopo ben 17 anni dalla fine della loro relazione hanno ripreso a frequentarsi e ora, sono ufficialmente marito e moglie come dimostrano le numerose foto spuntate sul web.

La pop star e l'attore Premio Oscar sono convolati a nozze in gran segreto a Las Vegas, lui smoking bianco con papillon nero, lei un elegantissimo abito col panna finemente decorato e con tanto di velo. Dagli scatti diffusi sui social la coppia appare al settimo cielo.

La conferma del matrimonio celebrato nella famosa città del Texas è giunta dalla stessa Jennifer Lopez che sul suo blog ha scritto firmandosi anche col cognome Affleck: "Ce l'abbiamo fatta. L'amore è bellissimo. L'amore è gentile. E si scopre che l'amore è paziente. Paziente da vent'anni".

Ha poi aggiunto: "Esattamente quello che volevamo. Ieri sera siamo volati a Las Vegas, abbiamo fatto la fila per una licenza con altre quattro coppie. Dietro di noi due uomini si tenevano per mano, di fronte a noi una giovane coppia che aveva fatto tre ore di macchina da Victorville per il secondo compleanno della figlia. Volevamo tutti la stessa cosa, che il mondo ci riconoscesse come partner e dichiarasse il nostro amore attraverso l’antico e quasi universale simbolo del matrimonio".

Come riporta TMZ al matrimonio erano presenti solo pochi intimi, tra cui i 5 figli che entrambi hanno avuto dalle loro precedenti relazioni. "Siamo così grati di essere circondati da tanto amore", scrive JLo. "Abbiamo una nuova meravigliosa famiglia di cinque fantastici bambini".