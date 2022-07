JLO e Ben Affleck, secondo matrimonio in arrivo: festa grande per amici e parenti

Le nozze segrete di Ben Affleck e JLO sono state celebrate nei giorni scorsi a Las Vegas alla presenza di pochissimi intimi ma ora, la coppia più chiacchierata del momento, è pronta a celebrare un secondo matrimonio alla presenza di amici e parenti nel luogo in cui si sarebbero dovuti sposare 20 ani fa.

"Jen e Ben vogliono celebrare il loro amore con una cerimonia più grande per amici e familiari", ha rivelato una fonte a People che ha poi aggiunto: "Non hanno ancora pianificato una luna di miele".

Inoltre, TMZ ha riferito che la coppia ha già scelto la grande tenuta di Affleck in Georgia come sede della festa, lo stesso in cui i due si sarebbero sposati ai tempi del loro primo fidanzamento negli anni 2000. Sarà sicuramente un evento meno vistoso di quello che avrebbero organizzato anni fa e che di fatto è stato annullato per l'eccessiva pressione dei media. JLO è ormai già la Signora Affleck e questo le permette di vivere il tutto con maggiore tranquillità.

Secondo TMZ, la proprietà situata a circa un'ora di auto da Savannah di oltre tremila metri quadri e ricca di varie dependance, è il posto ideale in cui accogliere moltissimi ospiti e permettere loro anche un pernottamento. La suntuosa festa verrà probabilmente organizzata alla fine del mese e infatti sarebbero attualmente in corso tutti i preparativi del caso. La lista degli invitati è per ora segretissima ma saranno sicuramente moltissime le star che prenderanno parte a questo evento.