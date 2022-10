Jlo e Affleck, nubi sulla coppia: 'Jennifer lo ha ingannato'

"Bennifer", il curioso nome dato ad una delle coppie più frizzanti degli ultimi anni: si tratta delle star hollywoodiane Jennifer Lopez (J-lo) e Ben Affleck. Dopo vent'anni dalla separazione, i due cuoricini si sono riuniti, ma non è tutto rose e fiori.

Dopo pochissimi mesi dal matrimonio e dalla luna di miele di Jlo e Ben Affleck a Como, da George Clooney - hanno buon gusto, i due! - già circolano voci turpi.

Si sa, il gossip è l'ultimo a morire, ma molto spesso non ci si può fidare delle voci di corridoio. Il discorso cambia se a rilasciarle è Radar Online, un sito statunitense molto affidabile per questo tipo di notizie.

Numerose fonti anonime vicine ai due avrebbero dichiarato l'incompatibilità della coppia, su ogni punto di vista. Lui, tipicamente "vestito in jeans e maglietta" non potrebbe più indossare ciò che vuole. L'attrice, invece, non condividerebbe il fatto che Ben sia un fumatore. Altre fonti riportano che l'attore fumi proprio "a causa dello stress interconiugale". I due, oltretutto, hanno una famiglia molto numerosa da entrambi le parti, e a quanto pare si sarebbe rivelato "impossibile mantenere l'ordine".

Ma la voce più allarmante è quella secondo cui Ben Affleck sarebbe andato via di casa dopo un diverbio. La nostra star si starebbe rendendo conto, inoltre che "Jennifer lo ha ingannato, e che in realtà per lei la carriera viene al primo posto".

La coppia sembra versare nel "caos coniugale". Forse la luna di miele ha alzato le aspettative?

A ogni modo, Jennifer sembra essere attratta dai matrimoni complessi. Non a caso, l'ultimo progetto a cui ha preso parte parla proprio di questo: se vi incuriosisce saperne di più, vi invitiamo a leggere la recensione di Un Matrimonio Esplosivo, che vede la diva americana affiancata da Josh Duhamel in una commedia sentimentale scoppientante - ma non più scoppientante del suo matrimonio...