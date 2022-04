JLO e Ben Affleck, clausola sul sesso nell'accordo prematrimoniale: ecco di cosa si tratta

Presto JLO e Ben Affleck convoleranno a nozze ma a quanto pare, proprio come altre ricchissime e famosissime coppie dello show biz, i due avrebbero deciso di realizzare un accordo prematrimoniale con una curiosissima clausola sul sesso.

Secondo quanto riportato dai soliti ben informatici giornali scandalistici, la cantante di Love Don't Cost A Thing avrebbe richiesto al proprio partner e futuro marito un minimo di quattro rapporti sessuali a settimana. Richiesta naturalmente questa, ancora tutta da confermare.

Intanto, proseguono i preparativi per le nozze che dovrebbero essere celebrate entro la fine del 2022. La romantica proposta di matrimonio è avvenuta in modo del tutto inatteso per Jennifer Lopez che, dopo quasi 17 anni, ha ritrovato Ben Affleck e quel chiacchieratissimo amore giovanile che ha tanto fatto discutere nei primi anni 2000.

Da allora, ne è passata di acqua sotto i ponti ma la popstar e l'attore sembrano essere più uniti che mai e sono al settimo cielo per questo amore ritrovato, sebbene i bookmakers scommettano per la fine della loro relazione prima del giorno delle nozze. Dopotutto, con Jennifer Lopez non c'è mai da stare tranquilli visti i 3 matrimoni e le molteplici relazioni più o meno serie. Che Ben Affleck sia finalmente (e di nuovo) l'uomo giusto?