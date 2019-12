JLA, Zack Snyder sta autofinanziando lo Snyder Cut? Ora afferma che la CGI è pronta

Dopo aver pubblicato un link per acquistare una maglietta a supporto della American Foundation for Suicide Prevention, il cineasta Zack Snyder si è fermato sul social network Vero per rispondere ad alcune domande dei suoi fan a proposito di Justice League.

Quando gli è stato chiesto se il suo montaggio noto come Snyder Cut, della durata di 214 minuti, fosse vicino al suo completamento in fatto di VFX, il regista ha risposto di si.

A quanto pare, inoltre, il regista ha voluto negare le molteplici voci che suggeriscono un'esistenza "incompleta" del film, dato che sul social - nel rispondere ad un utente che prende il nome dall'Arthur Fleck di Joker, ha chiesto a Snyder di commentare lo stato del film, dicendo che aveva "litigato con molti fan che affermano che il tuo JL non è finito in fatto cgi, è vero che invece è completo?"

Snyder, come detto, ha replicato semplicemente: "Sì".

Di recente, il canale YouTube di Folding Ideas ha offerto uno sguardo al fenomeno "Snyder Cut", discutendo diverse teorie in proposito. Uno degli argomenti trattati è la possibilità che Snyder si stia autofinanziando tutta (o parte) della post-produzione che non era ancora stata completata quando ha lasciato il progetto alla Warner Bros. Data la natura della conversazione attorno al film negli ultimi due anni, questa sembra la spiegazione più plausibile se in effetti oggi è arrivato a confermare che il film è "completo".

Voi cosa ne pensate? Siete fra quelli che vorrebbero vedere il film di Snyder? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti guardate una scena inedita di Justice League, che a quanto pare doveva essere un film Rated-R.