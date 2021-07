JK Simmons tornerà in Spider-Man: No Way Home? Facciamo chiarezza sul nuovo JJ Jameson

La comparsa di J. Jonah Jameson nella scena post-credit di Spider-Man: Far From Home è stata un vero colpo al cuore (in senso buono, s'intende) per tutti i fan Marvel: lo spietato direttore del Daily Bugle fu uno degli elementi più riusciti della trilogia di Sam Raimi e tutti speravano di poterlo rivedere prima o dopo in chiave MCU.

La domanda, a questo punto, è però un'altra: il cameo di Simmons nei panni del suo storico personaggio resterà una comparsa a sé stante o è da considerare un preludio a un ritorno in pianta stabile del giornalista più odiato dell'universo Marvel nel mondo di Spider-Man?

Ad oggi gli Studios non hanno rilasciato chiarimenti al riguardo, ma qualche tempo fa lo stesso J.K. Simmons chiosò con fare sornione: "Sono abbastanza sicuro che la gente sappia che potrei farmi vedere di nuovo nella terra di Spider-Man...". Non sarà una conferma ufficiale, ma considerando il livello di segretezza con cui Marvel ammanta i suoi progetti risulta davvero difficile pensare che il nostro J.K. abbia pronunciato quelle parole con leggerezza!

La questione dell'identità di Peter ormai svelata al mondo intero, d'altronde, è qualcosa che stende letteralmente un tappeto rosso a Jameson perché torni a complicare la vita (più di quanto già fatto) al nostro amichevole Spider-Man di quartiere. E voi? Sareste felici di rivedere J.K. Simmons nell'MCU? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, quando è prevista l'uscita di Spider-Man: No Way Home in Italia.