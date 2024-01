JK Simmons compie 69 anni: 'Con Whiplash spero di aver reso orgoglioso mio padre'

J.K. Simmons è, per i più, soprattutto il J.J. Jameson della trilogia di Spider-Man di Sam Raimi (e, recentemente, anche del Marvel Cinematic Universe): la carriera dell'attore che oggi compie 69 anni è però ben più profonda, come dimostrano anche i tanti riconoscimenti ottenuti per ruoli come, ad esempio, il Terence Fletcher di Whiplash.

Il film di Damien Chazelle rappresenta un traguardo particolare per l'attore che farà parte del nuovo film di Clint Eastwood: non solo Whiplash ha permesso a Simmons di ottenere il suo primo e finora unico premio Oscar come Miglior attore non protagonista, infatti, ma gli ha anche dato modo di rivolgere un pensiero a suo padre.

"Mi sono appassionato alla recitazione grazie alla musica. Andavo sempre al cinema per sentire le colonne sonore. Mio padre... La musica era la sua vita, lui mi aiutava a capire il collegamento tra note e immagini. Un po' alla volta è cresciuto in me il desiderio di recitare. Nessuno mi ha ostacolato, anche se so che mio padre avrebbe voluto che diventassi direttore d’orchestra. Spero almeno di averlo reso orgoglioso con Whiplash" sono state le sue parole al riguardo. E voi, in quale ruolo avete preferito il grande J.K. Simmons? Tirannico direttore d'orchestra, giornalista spietato o altro ancora? Fatecelo sapere nei commenti!