Anche JK Simmons nel cast del nuovo film di Clint Eastwood

A quasi nove mesi di distanza dall'annuncio di Juror #2 (ultimo film della carriera per Clint Eastwood), scopriamo che JK Simmons entra nel cast dell'attesissimo progetto, aggiungendosi a Nicholas Hoult, Toni Collette, Gabriele Basso, Zoey Deutch e altri straordinari professionisti.

La pellicola sarà incentrata su un'aula di processo per omicidio, durante il quale uno dei due giurati, in preda a un dilaniante dilemma morale, deve scegliere come agire nei confronti dell'imputato. Non è ancora ufficiale che il progetto in questione sarà l'ultimo di Eastwood – no, non è ancora troppo tardi per sperare –, ma l'età di 93 anni avvalora indubbiamente l'ipotesi.

RJK Simmons, invece, è un attore statunitense ricordato per film quali Spider-Man, La La Land, Palm Springs - Vivi come se non ci fosse un domani, Whiplash e A proposito di Riccardo, a cui si aggiungono serie TV come Oz, The Closer e il recente Notte stellata, incentrato su un magico portale che conduce a un pianeta deserto. Nel 2015 Simmons vinse un Premio Oscar e un Golden Globe come miglior attore non protagonista (Whiplash).

Ovviamente speriamo che Juror #2 riuscirà a riscuotere più successo di Cry Macho - Ritorno a casa. L'adattamento dell'omonimo romanzo di N. Richard Nash, infatti, ha incassato "soltanto" 16 milioni di dollari in tutto il mondo, e ottenuto recensioni prevalentemente negative. Basti pensare all'incide di gradimento del 58% su Rotten Tomatoes, o al voto medio di 5,6 su Metacritic. Ma il film è davvero tanto pessimo? Per scoprirlo, non perdetevi la nostra recensione di Cry Macho, un road movie atipico e personale che dialoga intorno al concetto di libertà individuale.