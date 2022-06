JK Rowling, Warner Bros chiarisce: 'Rapporto lavorativo e creativo va avanti da 20 anni'

Quando si fa il nome di J.K. Rowling la polemica nasce ormai automatica, soprattutto se lo si fa in modo tale da mettere in dubbio il fatto che l'autrice di Harry Potter abbia effettivamente alle spalle una Warner Bros. ancora disposta a lavorare con lei, proprio come successo durante un evento ai Warner Bros. Studio Tour di Londra.

Andiamo con ordine: l'occasione di cui parliamo è stata l'inaugurazione della casa della professoressa Sprite ai già citati Warner Bros. Studio Tour - The Making of Harry Potter; durante l'evento, infatti, a una domanda rivolta a Tom Felton circa l'assenza di J.K. Rowling dagli ultimi progetti a tema Harry Potter un PR non legato a Warner Bros. ha immediatamente tagliato corto con un netto "prossima domanda", il tutto prima che un comunicato dell'agenzia a cui il PR fa capo recitasse: "J.K. Rowling non è in alcun modo legata a Warner Bros. o a Tom Felton".

Una situazione che ha messo ovviamente in imbarazzo anche il povero Tom Felton (che, a proposito, recentemente è stato visto curarsi in stile Lupin durante una convalescenza), richiedendo l'immediato intervento della produzione: "Warner Bros. porta avanti da 20 anni un soddisfacente rapporto lavorativo e creativo con J.K. Rowling. È una delle narratrici più amate al mondo, e siamo fieri di essere gli studios chiamati a dar vita alle sue visioni. Lunedì un comunicato rilasciato da un'agenzia terza ha negato questa cosa. Quel comunicato è completamente in errore".

Insomma, tra Warner e la scrittrice di Harry Potter il rapporto non sembra destinato ad interrompersi a breve: perché, allora, altre fonti raccontano una situazione completamente diversa? Lo scopriremo, supponiamo, soltanto nei prossimi giorni.