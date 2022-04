JK Rowling uccisa e bruciata viva: scandalo per la trama del libro di una scrittrice trans

JK Rowling uccisa e bruciata viva: è l'episodio immaginario raccontato in un nuovo romanzo pubblicato in questi giorni negli Stati Uniti, suscitando come facilmente ipotizzabile parecchio scalpore in tutto il mondo.

Il libro, intitolato 'Manhunt' - da non confondere con Manhunter di Michael Mann, per carità - è il frutto della fantasia della scrittrice e attivista trans Gretchen Felker-Martin, ed è il racconto post-apocalittico di due donne transgender "che tentano di sopravvivere in un mondo devastato da una piaga che trasforma chiunque abbia abbastanza testosterone in corpo in una mostruosità urlante". Ma, al di là della trama, a fare clamore è stata una scena del libro durante la quale uno dei protagonisti racconta che "la signora di Harry Poter" diventa una "Terf pazza" e, rovesciando accidentalmente a terra una lampada nel suo castello in Scozia, provoca un incendio nella quale brucia viva e muore prima del crollo dell'edificio.

(Il termine TERF, per chi non lo conoscesse, è l'acronimo dispregiativo che il mondo lgbtq utilizza per riferirsi alle femministe radicali che mettono il sesso biologico davanti al genere, una categoria di cui, come forse saprete, fa parte anche JK Rowling).

L'autrice, come sottolinea anche il New York Post, è molto famosa - soprattutto negli USA - per le sue opere di fantasia violente con protagonisti numerosi attivisti transessuali, ma il suo nuovo 'bersaglio' ha chiaramente agitato l'opinione pubblica. Del resto la Rowling, non nei libri ma nella realtà, ha ricevuto numerose minacce di morte da parte della comunità trans per via delle sue posizioni conservatrici. L'argomento è, come dire, incendiario, e continuerà a far discutere.