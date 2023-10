JK Rowling, è ancora polemica: 'Le donne trans sono donne? No'

Non ha evidentemente nessun interesse, J.K. Rowling, a stare lontana dalle polemiche: l'autrice di Harry Potter si è inimicata ormai da anni buona parte della sua fanbase grazie a dichiarazioni che hanno portato l'opinione pubblica ad accusarla di transfobia, e stando alla sua ultima uscita non sembra aver intenzione di fermarsi.

Dopo essersi schierata contro Hamas con un recente post nel quale era ritratta una piccola fan di Harry Potter israeliana fatta prigioniera nei giorni scorsi, la scrittrice britannica è infatti entrata ancora una volta a gamba tesa sulla questione della volontà delle donne trans di essere considerate, appunto, donne a tutti gli effetti.

"No" è tutto ciò che J.K. Rowling ha voluto rispondere alla frase riportata sul manifesto ritratto nella foto condivisa dalla scrittrice su X, nel quale si legge lo slogan che sembra corrispondere al peggior incubo di Rowling e dei suoi sostenitori: "Ripetete insieme a noi: le donne trans sono donne".

Nel caso in cui qualcuno avesse dei dubbi al riguardo, insomma, la risposta è che no, J.K. Rowling non ha smesso di muovere guerra alla comunità trans, pur consapevole che ciò non l'aiuterà certo a riguadagnarsi le simpatie di quei fan che negli ultimi anni hanno preso le distanze da lei: la cosa, in fondo, non sembra spaventarla per niente.