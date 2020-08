JK Rowling, il nuovo libro The Ickabog uscirà in libreria il prossimo 10 novembre

JK Rowling non è stata con le mani in mano durante la quarantena: l'autrice di Harry Potter ha infatti deciso di tendere una mano a tutti i bambini costretti tra le mura casalinghe pubblicando gratuitamente su internet, un episodio alla volta, il suo nuovo libro The Ickabog.

Nuovo, in realtà, non è forse la parola più appropriata per The Ickabog: la storia narrata nel libro altro non è, infatti, che la fiaba della buonanotte scritta circa un decennio fa da Rowling per i suoi figli. Un gesto quindi molto altruista della scrittrice, che ha voluto mettere a disposizione dei suoi fan un'opera destinata a restare in famiglia.

Altruista, già, perché da The Ickabog l'ideatrice di Hogwarts e dintorni non ricaverà nulla: l'intero ricavato delle vendite del libro sarà infatti devoluto a The Volant, associazione benefica che si occupa di supportare economicamente le famiglie in difficoltà a causa della crisi nata dall'emergenza coronavirus.

The Ickabog sbarcherà dunque in libreria il prossimo 10 novembre e, nonostante sul sito sia presente la sola edizione inglese, sarà possibile acquistarne anche la versione italiana. Un gesto che, chissà, magari servirà a riconciliare Rowling con i suoi fan dopo le aspre critiche rivolte alla scrittrice a causa delle sue affermazioni sulle persone transessuali (a cui, tra l'altro, JK ha recentemente risposto con una lettera pubblica). I fan, nel frattempo, hanno fatto gli auguri ad Harry Potter per i suoi 40 anni.