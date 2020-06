JK Rowling, la nuova fiaba The Ickabog anche in italiano: come leggerla online

Da alcuni giorni è disponibile online The Ickabod, il nuovo libro di J.K. Rowling. L'autrice, nota in tutto il mondo per la saga di Harry Potter, ha concepito il suo lavoro come una fiaba, rivolta in particolare a bambini e bambine dai 7 ai 9 anni, come forma di intrattenimento durante la quarantena.

I capitoli della storia saranno via via pubblicati a puntate fino a luglio. Da ieri The Ickabog è disponibile anche in italiano, con la stessa formula, sul sito della casa editrice Salani, che ha pubblicato nel nostro paese tutti i libri di Harry Potter.

La fiaba arriverà poi in formato cartaceo e digitale a novembre, anche in francese, tedesco, spagnolo e portoghese brasiliano, e in versione audiolibro con Audible.

The Ickabog, è bene precisare, non ha nulla a che vedere con Harry Potter. "Non è uno spin-off" ha simpaticamente ricordato la stessa J.K. Rowling, per prevenire l'inevitabile curiosità dei fan del mago interpretato sullo schermo da Daniel Radcliffe.

Parallelamente, è stato lanciato un concorso di illustrazione in tutto il mondo, che darà la possibilità ad aspiranti artisti di tutte le età di finire tra le pagine di The Ickabog con i loro disegni. J.K Rowling non parteciperà direttamente al processo di selezione, ma interverrà su Twitter (le illustrazioni vanno pubblicate sul social con l'hashtag #TheIckabog) per indicare i suoi preferiti e suggerire personaggi e scene da raffigurare.

Tornando a Harry Potter, l'autrice ha recentemente rivelato alcuni retroscena sulle origini della saga.