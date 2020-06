JK Rowling, guai in vista? Lo staff della casa editrice minaccia di chiudere i rapporti

Continuano a tenere banco i controversi tweet lanciati una settimana fa da J.K. Rowling che esprimevano perplessità, per usare un eufemismo, sulla comunità transessuale. Dopo le varie proteste che si sono avvicendate, adesso lo staff della casa editrice della scrittrice, la Hachette, potrebbe rifiutarsi di lavorare al suo nuovo libro.

Il 15 giugno scorso, infatti, lo staff della Hachette ha minacciato la casa editrice di non procedere con il lavoro di impaginazione e pubblicazione del nuovo libro per bambini in preparazione della Rowling, The Ickabog, dopo i controversi tweet dell'autrice di Harry Potter. Una fonte interna aveva fatto sapere: "Lo staff nel dipartimento di libri per bambini alla Hachette ha annunciato che non lavorerà più alla preparazione del libro. Hanno detto che si sono opposti ai suoi commenti e vogliono mostrare il loro supporto alla comunità transgender. Nello staff sono tutti molto svegli, principalmente sono tutte persone sui vent'anni o nei loro primi trenta e a quanto pare è un problema che hanno molto a cuore".

Un'altra fonte aveva dichiarato: "Si è trattato di parte dello staff e hanno il diritto ad avere la loro opinione. Se gli fosse stato chiesto di lavorare a un libro sulle molestie domestiche e alcuni di loro ne avessero sofferto nella vita privata non sarebbero mai stati forzati a lavorarci sopra. Ma questa è una fiaba per bambini. Non è la fine del mondo. Discuteranno con i loro manager".

Il giorno dopo, ieri, la Hachette ha commentato dando il pieno supporto alla scrittrice: "In sostanza, noi crediamo che tutti hanno il diritto di esprimere la loro opinione o convinzione. E' per questo che non commentiamo mai il parere dei nostri autori e rispettiamo il diritto del nostro staff di avere una visione diversa. Non faremmo mai lavorare il nostro staff su libri il cui argomento è considerato sconveniente per ragioni personali, ma c'è una differenza su quello e sul rifiutarsi di lavorare a causa dell'opinione di un autore al di fuori del libro in questione, va contro tutto quello in cui crediamo in termini di libertà di espressione".

Nei giorni scorsi molte star di Harry Potter si sono espresse contro i tweet della scrittrice.