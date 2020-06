JK Rowling si difende: 'Sono una sopravvissuta, parlo in difesa delle donne come me'

Su JK Rowling si è alzato un vero polverone nei giorni scorsi: le esternazioni dell'autrice di Harry Potter sulle donne trans hanno fatto sì che in molti l'accusassero di transfobia, imputazione da cui la scrittrice sta cercando ora di difendersi pur restando ferma sulle sue idee.

Nelle sue ultime dichiarazioni Rowling ha dunque parlato delle violenze subite durante il suo primo matrimonio, affermando di non volere sfruttare per ottenere le simpatie del pubblico ma solo per far comprendere da dove derivi la fermezza delle sue convinzioni.

"Sono una sopravvissuta a violenze domestiche e ad abusi sessuali. Faccio presente questa cosa ora non per attirarmi simpatie, ma per solidarietà verso quell'enorme comunità di donne che hanno una storia simile alla mia, donne bollate come bigotte semplicemente per le loro idee sulla suddivisione dei generi sessuali" ha spiegato la scrittrice di Harry Potter.

Vedremo, dunque, se questi chiarimenti basteranno a far calmare le acque attorno a Rowling: il fandom di Harry Potter era sembrato davvero infuriato dopo la precedente uscita della scrittrice, ed è dunque da vedere quale sarà la reazione a questo rifiuto di ritrattare le sue idee. Per alcuni, inoltre, la posizione stessa di Rowling sarebbe da mettere in discussione: dei fan, infatti, considerano Daniel Radcliffe il vero autore di Harry Potter!