JK Rowling ha 'defollowato' Stephen King a causa di un tweet a favore delle donne trans

È scontro tra J.K. Rowling e Stephen King: lo scrittore del Maine ha infatti visto l'autrice di Harry Potter smettere di seguirlo sui social in seguito ad un suo tweet a favore delle donne trans, argomento su cui la scrittrice britannica è ovviamente particolarmente sensibile in seguito alle polemiche degli ultimi mesi.

"Le donne trans sono donne" ha twittato King, guadagnandosi dunque il "defollow" della sua illustre collega: "Jo mi ha cancellato" ha semplicemente spiegato lo scrittore nel corso di un'intervista, concedendole però il diritto di sostenere la sua opinione, per quanto sbagliata.

L'autore di IT e Il Miglio Verde ha infatti proseguito: "Questo è il modo in cui funziona il mondo. Se lei pensa che le donne trans siano pericolose, o che le donne trans in qualche modo non siano donne, o qualunque sia il suo problema con questa cosa (tipo uomini travestiti da donne che assalgono donne nei bagni pubblici), se lei crede tutto ciò allora è giusto che porti avanti la sua idea. Io penso che la sua idea sia sbagliata. Abbiamo opinioni differenti, ma questa è la vita", facendo anche riferimento al criticatissimo nuovo libro di J.K. Rowling.

Vedremo se Rowling deciderà di tornare si propri passi dopo queste dichiarazioni di King: recentemente, intanto, anche Eddie Izzard aveva difeso l'autrice di Harry Potter.