JK Rowling: confermata una perdita finanziaria dopo le polemiche sulla comunità LGBTQ

Dopo le ulteriori polemiche che hanno coinvolto J.K Rowling, sembra che le brutte notizie per la scrittrice di Harry Potter non finiscano mai; infatti, la sua casa di produzione si trova in grande difficoltà.

La casa di produzione Bronte Film and Tv, di proprietà di J.K Rowling, ha registrato una contrazione del 50% dei profitti negli ultimi anni. Tra le cause si può sicuramente sottolineare la pandemia da Covid-19 che ha messo in crisi una larga parte del mondo dell’intrattenimento, ma anche le continue polemiche che hanno colpito la scrittrice, rea di aver rilasciato dichiarazioni controverse nei confronti della comunità LGBT, potrebbero aver contribuito a una sorta di boicottaggio nei confronti dei prodotti realizzati dalla Bronte Film and TV. In ogni caso, l’azienda mira a risollevarsi con l’adattamento ufficiale del romanzo “un cuore nero inchiostro” e con il rinnovo per un ulteriore stagione di “Strike”, serie distribuita da BBC basata sui racconti polizieschi della scrittrice britannica.

Proprio di recente, J.K Rowling ha pubblicato sul account del Social X un post polemico in cui risponde a una foto con scritto “Ripetete con noi, le donne trans sono donne” con un semplice “no”, segno che la scrittrice non intende fare retromarcia e continua a difendere le sue idee che ha sempre esposto senza alcun tipo di timore. Come nuova conferma, J.K Rowling si è schierata contro Hamas in un post su X, scatenando ulteriori polemiche da parte degli utenti.