Jk Rowling all'attacco: 'Non sono transfobica, ma non credo in un genere dell'anima'

J.K. Rowling, ad oggi, vuol dire polemica ancor prima di quanto voglia dire Harry Potter: la scrittrice britannica è nell'occhio del ciclone ormai da tempo, e lei stessa se ne dimostra ancora una volta più che consapevole in un'intervista rilasciata alla giornalista Suzanne Moore e pubblicata proprio in queste ore.

Rowling, che recentemente è stata oggetto di minacce di morte da parte di estremisti iraniani, ha affrontato nel corso dell'intervista vari argomenti, dal femminismo alla politica, soffermandosi inevitabilmente ancora una volta sulle sue tanto discusse idee circa le persone trans.

"Non provo paura irrazionale né odio verso le persone trans nella maniera più assoluta, Dio sa quante volte l'ho detto! Ma se mi dici che vuol dire odiare non credere in un genere dell'anima, allora non possiamo avere una discussione. Non possiamo, non si va da nessuna parte" sono state le parole della scrittrice, che si è poi detta convinta di avere il dovere di esprimere le proprie opinioni in virtù della sua posizione privilegiata: "Dovevo essere io, no? Perché sarò sempre in grado di dar da mangiare ai miei figli, anche se dovessero boicottare i miei libri".

Un passaggio, inevitabile, anche sulla tanto temuta cancel culture: "È per questo che è importante che donne come noi parlino, perché possiamo incassare il colpo. E sì, tutto ciò ha un costo ed entrambe l'abbiamo pagato, a entrambe è stato detto che saremmo state cancellate, ma non abbiamo smesso di parlare. L'unica volta che feci riferimento alla possibilità di essere cancellata, le vendite dei miei libri aumentarono! [...] Non mi considero cancellata" ha spiegato la scrittrice a Collins.

Un'intervista che, come tutte quelle rilasciate dall'autrice di Harry Potter, non mancherà di scatenare accesi dibattiti, come già sta avvenendo in questi istanti sui social. Recentemente, intanto, anche Helena Bonham Carter aveva difeso J.K. Rowling dalle accuse di transfobia.