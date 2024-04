JK Rowling: arriva un nuovo film dall'autrice di Harry Potter, ma non è ciò che pensate

JK Rowling torna nel mondo candido dell'infanzia con un nuovo film tratto da uno dei suoi romanzi: la creatrice di Harry Potter è pronta a portare sul grande schermo l'adattamento cinematografico di The Christmas Pig: basterà per riconquistare il pubblico?

Mentre prosegue il lavoro dietro la serie TV HBO su Harry Potter, JK Rowling ha sviluppato anche l'adattamento televisivo Strike con la sua società di produzione Brontë Film and TV (che tuttavia registra un calo importanti dei profitti) e adesso si affaccia di nuovo al panorama cinematografico proponendo una storia commovente, decisamente lontana dai toni più affilati che JK Rowling riserva alla comunità trans.

Pubblicato nel 2011, The Christmas Pig segue il viaggio di Jack, pronto a tutto per salvare il suo giocattolo preferito, Dur Pig. Nel corso di questa incredibile avventura, il bambino e Christmas Pig (il sostituto di Dur Pig) incontrano tanti incredibili personaggi tra cui proprio Babbo Natale. L'ispirazione per il libro è venuta all'autrice osservando il figlio giocare con i suoi giochi preferiti. Attualmente, il progetto è ancora in una fase di sviluppo iniziale pertanto il film non è stato ancora assegnato a una società di produzione.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli potete recuperare 5 cose che la serie HBO di Harry Potter non può sbagliare.

WONKA (DS) è uno dei più venduti oggi su