JK Rowling nel 2023 ha guadagnato 10 milioni da Harry Potter e la maledizione dell'erede

In attesa di capire se Warner Bros farà mai il film di Harry Potter e La maledizione dell'erede, Deadline riporta che nel 2023 il successo mondiale della famosa piece teatrale è valso all'autrice JK Rowling la bellezza di oltre 10 milioni di dollari.

La creatrice della saga di Harry Potter, da anni al centro di numerose controversie per le sue posizioni sulla comunità LGBTQ, ha un patrimonio netto di 875 milioni di sterline, che quest'anno si è gonfiato di ben 8,25 milioni di sterline (ovvero 10,5 milioni di dollari) solo grazie allo spettacolo teatrale Harry Potter e la maledizione dell'erede, che si è rivelato ancora una volta un grande successo con la riapertura dei teatri post-pandemia. HPTP Holdings, la società che si occupa degli interessi teatrali della Rowling, ha sborsato la cifra all'autrice quando le produzioni di Harry Potter e la maledizione dell’erede hanno riaperto le porte al pubblico.

La società ha affermato che le vendite dei biglietti sono tornate ai livelli pre-pandemia a Londra, dove la coproduzione Sonia Friedman Productions e Playground Entertainment va in scena al Palace Theatre. La versione di Broadway dello spettacolo, messa in scena al Lyric Theatre, è andata in profitto, secondo gli utili di HPTP Holdings depositati presso la Companies House del Regno Unito, con HPTP Holdings che ha registrato ricavi per 14 milioni di sterline, un aumento del 300% rispetto ai 3,5 milioni di sterline del 2022. Circa 5,3 milioni di sterline dei ricavi dell’azienda sono stati generati in Europa, mentre il resto è arrivato dagli Stati Uniti e dagli altri mercati internazionali.

Ricordiamo che HBO è a lavoro sulla serie tv di Harry Potter, con ogni stagione che adatterà uno dei libri della saga: JK Rowling sarà produttrice esecutiva.