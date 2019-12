JJ Abrams vuole restaurare la trilogia originale di Star Wars

Nel corso di una recente intervista JJ Abrams, autore de Il Risveglio della Forza e dell'imminente L'Ascesa di Skywalker, ha dichiarato di voler vedere restaurata la trilogia originale di Star Wars.

E con le parole "restaurata" e "originale", il regista intende dire proprio che i film del 1977, 1980 e 1983 devono essere ripristinati alla loro forma autentica, senza gli accorgimenti digitali editati nel corso degli anni da George Lucas.

"Immagino che quelle modifiche fossero ciò che George voleva, ed è quello che ha fatto, e quindi lo rispetto, dico davvero", ha detto Abrams. "Ma ho anche l'impressione che ci sia qualcosa di unico nella versione cinematografica originale. Ci sono così tante persone che amano quei film per come erano quando furono distribuiti. Per questo credo che sarebbe davvero bello renderli disponibili per il pubblico di oggi."

Pensate che questo "restauro" accadrà mai? Vorreste poter rivedere i primi film della saga nella loro versione originale? Ditecelo nei commenti.

Star Wars: The Rise of Skywalker arriverà nei cinema italiani dal 18 dicembre. Nel cast torneranno Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd, ai quali si aggiungono anche Naomi Ackie, Richard E. Grant, Dominic Monaghan e Keri Russell.

Oltre a tutti questi nomi da citare anche i ritorni di alcune leggende della saga come Mark Hamill, Anthony Daniels, Billy Dee Williams - che riprenderà il ruolo di Lando Calrissian - Carrie Fisher - di nuovo come Leia Organa grazie all'uso di filmati inediti girati ai tempi di Star Wars: The Force Awakens - e Ian McDiarmid, che torna nei panni dell'Imperatore Palpatine.

Il film è stato diretto da JJ Abrams, che ha anche co-scritto la sceneggiatura insieme al premio Oscar Chris Terrio. Tra i produttori Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan e JJ Abrams.



