Per JJ Abrams, niente di quanto visto in The Last Jedi è irreversibile

Nel corso di una recente intervista promozionale per Star Wars: The Rise of Skywalker, il regista JJ Abrams è tornato a parlare del confronto con The Last Jedi, ottavo capitolo della saga degli Skywalker scritto e diretto da Rian Johnson.

Il regista si è detto "elettrizzato", dato che nulla di ciò che inizialmente aveva previsto per il capitolo conclusivo della saga di Star Wars è stato "reso irreversibile" dal film del 2017. Abrams ha ammesso che non avrebbe mai dovuto dirigere l'episodio IX - originariamente sviluppato dal collega Colin Trevorrow, che fu licenziato da Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm, prima ancora che la produzione iniziasse - ma che tornare per The Rise of Skywalker è stata un'opportunità imperdibile.

Il motivo? Soddisfare alcune aspettative che aveva immaginato per il finale della Skywalker Saga già ai tempi dello sviluppo di The Force Awakens.

“Ho sempre saputo, quando stavamo facendo l'episodio VII, che c'erano alcune cose che sentivo di voler fare, per me. All'epoca non potevo sapere che avrei fatto questo film, pensavo che l'ultimo capitolo della trilogia lo avrei visto semplicemente da fan" ha detto Abrams su Popcorn con Peter Travers. "E poi Kathleen Kennedy mi chiamò e disse: 'Vuoi tornare?' Una delle motivazioni che mi hanno spinto a dire è stata la possibilità di fare alcune cose che avevo immaginato."

Abrams ha proseguito dicendo che Episodio VIII non ha deviato la trama principale in maniera così irreparabile da impedirgli di portare a termine le idee che aveva avuto in principio: "Per un momento, ho pensato: 'Oh, okay'. Perché avevamo parlato a grandi linee di cose sarebbe accaduto in episodio VIII, ma io stavo cominciando a dirigere l'episodio VII e c'erano un bel po' di cose a cui pensare. Poi io e Rian ci siamo seduti e abbiamo avuto un incontro e ovviamente lui ha letto la sceneggiatura di The Force Awakens, e poi io ho letto la sua sceneggiatura. Ciò che mi è piaciuto è stata la sua natura sovversiva. Mi è piaciuto che fosse un film di shock, di sorprese, di questa sorta di meta-considerazione sui Jedi. È stato un approccio molto diverso da quello che avrei usato io, e questo è uno dei motivi per cui è stato divertente scoprire quella storia. Ed ero e sono un suo grande fan come regista, quindi sapevo che avrebbe fatto qualcosa di straordinario. Mi sentii un po' geloso, perché mi dicevo: 'Wow, ha trovato un modo così divertente per continuare la storia con questi personaggi".

Abrams ha continuato:

"Ma alla fine dei conti - nella mia egoistica miopia - ero soprattutto elettrizzato dal fatto che nulla di quello che sarebbe accaduto nel suo film avrebbe reso annullabili le cose che avevo in mente. Paradossalmente, quando The Last Jedi finisce non cambia granché il paradigma della saga. E così mi sono detto: 'Oh! Molto bene, la mia storia potrebbe ancora accadere un giorno.' E così, alla fine, con The Rise of Skywalker sono potuto andare per la mia strada quando un tot numero di anni dopo, Kathy mi reclutò di nuovo."

Star Wars IX arriverà in Italia mercoledì 18 dicembre.