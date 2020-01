JJ Abrams sta sviluppando nuovi progetti legati alla Justice League Dark per cinema e tv

Deadline segnala quello che potrebbe essere il primo progetto sviluppato da JJ Abrams per la Warner Media dopo l'accordo multimilionario con la Bad Robots.

Secondo l'illustre magazine, infatti, il regista di The Rise of Skywalker è al lavoro su diversi progetti sia cinematografici che televisivi per la Justice League Dark, gruppo di supereroi DC Comics legati al mondo dell'occulto.

Al momento non viene nominato nessun progetto specifico, ma Deadline riporta che il capo della sezione cinema di Bad Robot Hannah Minghella e il capo di quella televisiva Ben Stephenson in questi giorni stanno incontrando diversi sceneggiatori per capire quali dei personaggi soprannaturali della DC verranno esplorati.

Bad Robot ha firmato un accordo esclusivo con Warner Bros. lo scorso anno e si prevede che metterà le mani su una o anche più proprietà DC dopo l'uscita di Star Wars: The Rise of Skywalker. Ricordiamo che Abrams sta anche sviluppando una serie fantasy-sci/fi epica originale intitolata Demimonde per HBO. Non è noto se Abrams stesso dirigerà gli eventuali film o serie televisive basate sulla Justice League Dark, col suo nome più volte associato al prossimo film di Superman.

Il team di supereroi è legato al paranormale e include tra i suoi ranghi personaggi come John Constantine, Swamp Thing, Zatanna, Frankenstein, Deadman, Madame Xanadu e The Phantom Stranger. Alcuni di voi ricorderanno che, per anni, Guillermo Del Toro era stato assegnato alla regia di un adattamento cinematografico, mentre il personaggio di Costantine è già stato oggetto di un film con Keanu Reeves nel 2005, a seguito del quale è tornato sul piccolo schermo per varie serie tv e progetti animati.

Swamp Thing è stato il protagonista di due lungometraggi nel 1982 per la regia di Wes Craven e The Return of Swamp Thing del 1989 per la regia di Jim Wynorski, insieme a tre stagioni di una serie americana dal vivo (tutte interpretate da Dick Durock). È stato oggetto di una serie animata del 1991 e di una serie live-action DC Universe del 2019 che è stata cancellata prima della messa in onda della prima stagione.