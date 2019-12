JJ Abrams svela cosa più lo ha sorpreso di Star Wars: Gli Ultimi Jedi

Nel corso di una recente intervista promozionale per Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, il regista JJ Abrams ha svelato cosa più lo ha sorpreso del precedente capitolo, Episodio VIII: Gli Ultimi Jedi, film scritto e diretto da Rian Johnson.

Queste le parole di Abrams:

“Ovviamente avevo letto la sceneggiatura molto prima che il film uscisse. Non è che sono semplicemente andato al cinema vedere The Last Jedi, sapevo fin dall'inizio cosa aveva in mente Rian. Quello che mi è piaciuto del suo approccio è stato il voler sovvertire continuamente le aspettative, in qualunque momento. E penso che forse la più grande sorpresa ... insomma c'è la morte di Luke, in teoria per molti è la più grande sorpresa. Oppure, e suppongo che debba avvisare i lettori dello spoiler in arrivo, la scena in cui Kylo Ren uccide Snoke. Ma la cosa più sorprendente in assoluto per me è stata la morte di Phasma."

La morte scena Abrams alla sprovvista perché Phasma, un personaggio creato da lui e presentato in The Force Awakens, era "uno di quei personaggi che sentivo che aveva qualcos'altro da dire e da fare".

Abrams, com'è noto, ha "ucciso" Han Solo (Harrison Ford) tramite suo figlio Ben/Kylo Ren (Adam Driver) al fine di approfondire la caratterizzazione di Kylo e di Rey (Daisy Ridley). “Nessuno vuole che un personaggio muoia, eppure so che quando Kylo Ren uccide Han Solo, la cosa fu decisa perché Harrison sapeva da sempre che doveva esserci una qualche utilità per la morte del suo personaggio, ed è risaputo che lui aveva sempre voluto che Han morisse", ha detto Abrams. “Ci sembrava che questo fosse il modo perfetto per iniziare a definire Kylo Ren, non solo quello ideale per uccidere un personaggio importante. Quindi posso capire perché Rian ha scelto di farlo con alcuni di questi personaggi. Ma immagino che per me la sorpresa più grande, stranamente, sia stata la morte di Phasma.”

Star Wars IX uscirà il 18 dicembre.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult su Il Risveglio della Forza e ai motivi che hanno portato all'allontanamento di Colin Trevorrow dalla regia di Episodio IX.