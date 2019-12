JJ Abrams ancora su Superman: 'Le persone continuano a chiedermelo, ma...'

Se Henry Cavill ha apertamente parlato di Man of Steel 2 e del desiderio di continuare la storia del suo Superman, come al solito JJ Abrams, ufficiosamente il candidato numero uno per la regia di un nuovo film sul supereroe, ha tenuto le labbra cucite.

Anzi nel corso di una recente intervista promozionale per The Rise of Skywalker, ultimo episodio della longeva saga di Star Wars per come la conosciamo, il regista qualcosa ha effettivamente detto sulla questione, ma quel qualcosa non ha fornito ulteriori dettagli rispetto a quanto già (non) sapevamo.

Ecco le sue parole:

"Non ho mai avuto una conversazione ufficiale con Warner su questo, ma la gente mi ha fatto questa domanda e come saprete noi, la Bad Robot, abbiamo recentemente firmato un accordo con WarnerMedia, quindi molto presto inizieremo sul serio tutte le discussioni su come muoverci prossimamente. Ma io non so niente che non già non sappiate, tantomeno in termini di DC".

Parole sincere? Dichiarazioni di etichetta? Impossibile stabilirlo, dato che è sia improbabile che dopo un accordo da circa cinquecento milioni di dollari Abrams non abbia la minima idea di cosa dirigere e/o produrre come prossimo opera, sia impossibile che vada a raccontarlo ai quattro venti prima che sia tutto stabilito. Non dovremo far altro che aspettare per eventuali aggiornamenti.

Nel frattempo vi rimandiamo all'Everycult su Il Risveglio della Forza e all'Everycult su Super 8.