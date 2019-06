JJ Abrams ha spoilerato Star Wars: L'Ascesa di Skywalker in pubblico

Dopo aver parlato del "brillante finale" di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, l'interprete di Rey Daisy Ridley ha rivelato che J.J. Abrams ha spoilerato tutta la trama del film in pubblico.

Ospite al Tonight Show con Jimmy Fallon per promuovere il suo nuovo film Ophelia, l'attrice ha spiegato: "Eravamo in pubblico, in un bar, e mi ha raccontato interamente il finale della storia. E stava parlando a un volume normale, e io pensavo 'le persone possono sentirci'. La storia comunque dopo è cambiata. Mi ha raccontato tutto ma pochi mesi dopo era già cambiato."

La Ridley ha recentemente dichiarato che L'Ascesa di Skywalker avrà un finale un finale brillante, cosa che ha ribadito anche durante il late show: "E' epico, eccitante. Non riesco a ricordarmi niente. Perché tutti dovevano fare un discorso di addio, e John [Boyega] ha finito appena prima di me e io pensavo 'oh, oh no..' e poi J.J. mi ha dato il microfono e non ricordo più nulla."

Per scoprire come si concluderà la saga degli Skywalker dovremo attendere il prossimo dicembre, mese previsto per l'uscita dell'attesissimo nono capitolo principale di Star Wars. Dopo una pausa di qualche anno, il franchise tornerà sul grande schermo con la trilogia affidata a David Benioff e D.B. Weiss (Game of Thrones).