JJ Abrams, Seth Rogen e altri big di Hollywood contro il Town Hall di Trump su NBC

Oltre 100 importanti personalità di Hollywood tra cui J.J. Abrams, Seth Rogen e Joss Whedon hanno firmato una lettera aperta per protestare contro l'orario programmato da NBC per il Town Hall di Donald Trump previsto per questa sera.

Come riportato da IndieWire, Il network ha fissato il discorso del presidente USA in contemporanea di un'ora con quello del suo avversario nelle elezioni del prossimo novembre, Joe Biden, che questa sera parlerà a sua volta in diretta su ABC.

"Siamo rimasti sconcertati nell'apprendere che NBC Universal ha scelto di trasmettere il discorso del presidente Trump questa sera alle 20:00, proprio in opposizione al discorso del vicepresidente Biden. Questa non è una questione di partigianeria. Si tratta della salute pubblica della nostra democrazia" si legge nella petizione, che porta anche il nome di Damon Lindelof, Ana DuVernay, Aaron Sorkin, Adam McKay, Sarah Silverman, Kumail Nanjiani, Ben Stiller, Allison Janney e tantissime altre celebrità del mondo del cinema e della TV, tra cui diversi volti legati alla stessa NBC.

"Crediamo che questo tipo di indifferenza verso questo le regole e le norme della nostra democrazia sia ciò che ha portato il nostro paese in questo pericoloso stato - prosegue la lettera - Chiediamo semplicemente a NBC di mandare in onda il discorso del presidente prima o dopo quello del vicepresidente Biden, in modo che gli elettori americano possano avere l'opportunità di vedere entrambi. Comprendiamo le necessità economiche, soprattutto in questo momento difficile. Ma crediamo che qui siano in gioco più ampie questioni di responsabilità civica."

Di recente, Trump è stato aspramente criticato da Chris Evans per alcune dichiarazioni sul Covid-19.