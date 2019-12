JJ Abrams sarà su Fortnite per presentare in anteprima una scena di Star Wars IX

Vedere apparire le skin di Star Wars su Fortnite attraverso un evento crossover è una cosa, ed è già più di quanto la maggior parte dei fan del celebre videogame abbiano mai pensato che potesse accadere, ma sembra che la collaborazione fra i due franchise non sia ancora terminata.

I giocatori di Fortnite hanno notato nuovi poster e altri annunci pubblicati sulla mappa di gioco che pubblicizzano la "premiere di una scena esclusiva", e in questi minuti è emerso che la scena in questione riguarderà nientemeno che Star Wars: The Rise of Skywalker.

L'evento si svolgerà il 14 dicembre alle 14:00 ET nella sede del gioco Risky Reels con porte aperte 30 minuti prima dell'evento. A quanto pare sarà presente anche J.J. Abrams, acclamato regista e sceneggiatore del film che torna nella saga dopo Il Risveglio della Forza (è il primo regista a tornare due volte dopo George Lucas).

Cosa ne pensate di questo annuncio? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Diretto da JJ Abrams, Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker vanta un cast enorme che include Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant , Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Ian McDiarmid e Billy Dee Williams, con Carrie Fisher che tornerà nei panni del generale Leia Organa attraverso l'uso di scene precedentemente inedite girate per Star Wars: The Force Awakens.

Il film uscirà nelle sale il 18 dicembre 2019.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult su Il Risveglio della Forza.