JJ Abrams debutterà nell'animazione: Warner Bros. annuncia il Dr. Seuss Universe!

Vanity Fair può confermare ufficialmente che il regista JJ Abrams debutterà nel mondo dell'animazione con un adattamento per il grande schermo del classico del Dr. Seuss Oh, the Places You'll Go, primo capitolo di una vera e propria nuova saga cinematografica che darà vita al Dr. Seuss Universe.

Il regista di Star Wars collaborerà infatti con Warner Animation Group per uno dei tre nuovi film del nuovo franchise animato basato sulle opere del leggendario autore per bambini. Oltre al primo adattamento in assoluto di Oh, the Places I'll Go, lo studio ha anche confermato una nuova versione di The Cat in the Ha e uno spin-off Thing One and Thing Two, basato su maliziose creature gemelle.

Allison Abbate - vicepresidente esecutivo di Warner Animation Group - ha dichiarato a Vanity Fair: "Seuss costruisce mondi. Ci sono così tante domande che pone, motivo per cui possiamo leggere e rileggere quelle storie. È stato emozionante per noi pensare i suoi libri come i mattoni per edificare una saga e non come delle singole storie separate". Anche Susan Brandt - presidente della Dr. Seuss Enterprises - ha confermato che i progetti imminenti fanno parte di un universo cinematografico in fase di creazione, e non come film d'animazione autonomi come fu per Ortone e il mondo dei Chi, prodotto nel 2008 dai Blue Sky Studios e Lorax - Il Guardiano della Foresta del 2012. Ha detto: "Per la prima volta non stiamo girando solo un film basandoci da un libro. Costruiremo un franchise che andrà oltre la storia di questi libri e ci mostrerà cosa succede dopo. Andremo lontano per dare più profondità ai nostri personaggi".

The Cat in the Hat è previsto per il 2024, Thing One and Thing Two arriverà nel 2025 mentre Oh, the Places You Go uscirà nel 2027.

Ricordiamo che JJ Abrams sta attualmente sviluppando la serie tv di Justice League Dark per HBO Max, nonché le serie spin-off su Zatanna e Constantine.