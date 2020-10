JJ Abrams ha creato i suoi Avengers per la Marvel: sono dei cyborg zombie

Il regista JJ Abrams non ha mai collaborato con i Marvel Studios, ma ultimamente ha firmato un contratto per la Marvel Comics che lo ha portato a realizzare un fumetto di Spider-Man insieme a suo figlio Henry e la nostra disegnatrice Sara Pichelli.

La miniserie di Abrams segue le avventure del figlio di Peter Parker, Ben, che scopre di avere gli stessi poteri del padre: sfortunatamente per lui, oltre ad ereditare i poteri del genitore dovrà vedersela anche coi suoi vecchi nemici, in particolare il temibile Cadaverous. I lettori della serie apprendono che Cadaverous è la ragione per cui Peter si è ritirato come Spider-Man, dopo aver visto il cattivo uccidere Mary Jane. Oltre a perdere l'amore della sua vita, inoltre, Peter perde anche il braccio a causa del villain e decide di appendere la maschera al chiodo.

Una volta che Cadaverous scopre che Spider-Man è tornato per le strade, però, rintraccia e rapisce Peter. A quel punto Ben, insieme al suo amico Faye, chiede aiuto a Tony Stark e scopre che Spider-Man non è stato l'unico eroe a soffrire per mano di Cadaverous. Subito dopo aver trovato l'ex Iron Man, i due eroi incontrano gli Avengers ... o almeno quelli che un tempo erano gli Avengers. Nell'universo di JJ Abrams infatti Capitan America, Vedova Nera, Thor e Hulk sono degli zombie con innesti cyborg che Ben, Faye e Tony riescono a sconfiggere solo grazie a Riri Williams, ovvero Ironheart.

Dubitiamo che questa saga sarà mai lo spunto per un film di Kevin Feige, ma chi lo sa. Nel frattempo, JJ Abrams si prepara a debuttare nel mondo dei cinecomic con la serie tv di Justice League Dark e gli spin-off su Zatanna e Constantine che sta sviluppando per HBO Max.