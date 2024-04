Che fine ha fatto JJ Abrams? Tra cancellazioni e incertezze, scoprite i suoi prossimi film

Che fine ha fatto JJ Abrams? È quello che molti fan dell'ex 'ragazzo prodigio' di Hollywood si stanno domandando negli ultimi tempi, dato che l'autore di Super 8 sembra letteralmente scomparso dalle scene.

Nei primi anni 2000 JJ Abrams era uno dei nomi più caldi in assoluto ad Hollywood, con alcuni che lo avevano anche ribattezzato 'il nuovo Steven Spielberg': dopo aver creato serie tv di enorme successo come Felicity, Alias e perfino Lost, il ragazzo prodigio fu letteralmente preso sotto l'ala protettiva di Spielberg e iniziò a dirigere film sempre più importanti come Super 8, Mission: Impossible 3 e Star Trek, fino all'exploit clamoroso di Star Wars: Il risveglio della Forza, cui è seguito anche il successivo Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

Nonostante il giudizio soggettivo di ogni fan alla trilogia sequel di Star Wars, stiamo parlando comunque di due film capaci di incassare oltre 3 miliardi di dollari in totale, eppure nell'ultimo periodo JJ Abrams ha contato più sconfitte che vittorie: tanti progetti da produttore annunciati e poi cancellati, sia in tv che sul grande schermo, e una carriera da regista ferma al 2019. Fortunatamente però qualcosa sembra muoversi all'orizzonte.

Dopo gli scioperi di Hollywood, infatti, il contratto esclusivo con Warner Bros è stato 'riattivato' e ora un nuovo rapporto sostiene che il regista stia preparando un nuovo film, ovviamente per Warner, che segnerà anche il suo ritorno alla regia. Il progetto viene descritto come un “omaggio a Ritorno al futuro” e incentrato “su un giovane che viaggia nel tempo”, ma per il momento non ci sono altre informazioni. Inoltre, il regista è anche a lavoro su un adattamento del romanzo di Stephen King Billy Summers, ma non è chiaro se si limiterà a produrre il progetto o se si assumerà anche i compiti della regia.

Nel frattempo però, il prossimo progetto sul calendario di JJ Abrams sarà Batman Caped Crusader, attesissima serie tv animata di Batman co-creata con Matt Reeves e Bruce Timm e in arrivo su Prime Video.

