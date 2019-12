JJ Abrams sul bacio lesbo in Star Wars: The Rise of Skywalker: 'Sono film per tutti'

Durante i momenti finali di Star Wars: The Rise of Skywalker, il regista e co-sceneggiatore JJ Abrams ci ha mostrato il primo bacio omosessuale all'interno della celebre saga live-action creata da George Lucas.

"Questa scena di celebrazione sembrava un'opportunità per mostrare un bacio dello stesso sesso senza essere pesanti o farne un affare di stato", ha dichiarato Abrams a MovieZine. “Parte dell'intera esperienza del film è stata mostrare una coppia dello stesso sesso avere un momento di intimità che diceva esplicitamente che, in questa galassia, tutti sono i benvenuti. Non importano le tue preferenze sessuali, la tua razza, la tua specie, se sei organico, se sei sintetico - i film di Star Wars è per tutti quanti."

Abrams ha continuato: "Dovrebbe essere la responsabilità di ogni regista non solo rappresentare il mondo in cui viviamo sullo schermo, ma anche, quando possibile, dietro lo schermo. Avevamo una straordinaria regista di seconda unità che era una donna afroamericana, quella era la prima volta che una donna nera faceva quel lavoro. E questo è stato importante per me, così come l'avere un cast molto diversificato. E sono davvero orgoglioso non solo di quello che abbiamo fatto davanti alla camera, ma anche a ciò che è accaduto dietro: c'è spazio per tutti, e non si tratta di togliere opportunità a qualcuno ma di offrire opportunità a persone che potrebbero non aver avuto questa possibilità prima d'ora. Che si tratti di una donna in un ruolo in cui normalmente non avresti potuto vedere una donna, che si tratti di una persona di colore in un ruolo protagonista - sta diventando la norma, ma penso che la diversità sia solo un bene per la narrazione. È positivo anche per gli affari, perché penso che le persone abbiano voglia di vedere cose che non assomiglino alle stesse di sempre."

