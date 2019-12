JJ Abrams anticipa il ruolo dell'Imperatore Palpatine in Star Wars IX

Durante la CCXP JJ Abrams e il cast di Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker hanno incontrato il pubblico e la stampa durante il panel organizzato dalla Disney e Lucasfilm.

Fra le tante dichiarazioni sull'ultimo film della saga, il regista ha potuto anche concentrarsi sul ruolo dell'Imperatore Palpatine, celebre personaggio del franchise col volto di Ian McDiarmid che torna per la sesta volta nel ruolo dopo il debutto ne L'Impero Colpisce Ancora e le successive apparizioni ne Il Ritorno dello Jedi, La Minaccia Fantasma, L'Attacco dei Cloni e La Vendetta dei Sith.

Abrams, che ha continuato a riferirsi all'Imperatore col nome in codice di "quel personaggio", ha spiegato: "Quel personaggio, come vedrete, ha un potere a dir poco straordinario. Non vedo l'ora che possiate scoprire come e perché quel personaggio sia tornato e cosa questo comporterà per i protagonisti."

Cosa pensate che significherà il ritorno di Palpatine per L'Ascesa di Skywalker? E soprattutto, quali sono le vostre aspettative peri il film? Come al solito, ditecelo nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle dichiarazioni di Kathleen Kennedy, sempre a proposito dell'Imperatore Palpatine.

Diretto da JJ Abrams, Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker include nel cast Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant , Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Ian McDiarmid e Billy Dee Williams, con Carrie Fisher che tornerà nei panni del generale Leia Organa grazie a scene inedite girate per Star Wars: The Force Awakens.

Il film uscirà nelle sale il 18 dicembre 2019.