Jiu Jitsu: questo il titolo del nuovo film sulle arti marziali con Nic Cage

Nicolas Cage sarà il protagonista di una nuova pellicola sulle arti marziali intitolata Jiu Jitsu, come riporta Variety. Ecco cosa possiamo dirvi al riguardo.

Jiu Jitsu vedrà nel cast, oltre a Cage, anche Alain Moussi. Dimitri Logothetis è alla produzione della nuova pellicola con Martin Barab. Logothetis è anche il regista del film, a partire da una sceneggiatura che ha scritto di suo pugno in collaborazione con Jim McGrath. Highland Film Group si occupa della vendita del film nel mondo, che è attualmente in corso all'Hong Kong Filmart.

Jiu Jitsu è incentrato su un antico ordine di esperti combattenti di Jiu Jitsu che si trovano a dover affrontare degli spaventosi invasori alieni in una battaglia per la salvezza della Terra che avviene ogni sei anni. Il personaggio di Cage e la sua squadra di combattenti di Jiu Jitsu si uniscono al personaggio di Moussi per sconfiggere il Brax.

Che ne dite? Siete curiosi di vedere sullo schermo questa nuova pellicola con Nicolas Cage?