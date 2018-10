Jimmy O. Yang si unisce al cast dell'adattamento di Fantasy Island

C'è un nuovo ingresso nel cast dell'adattamento cinematografico di Fantasy Island ad opera della Blumhouse e del regista Jeff Wadlow. Il The Hollywood Reporter ha confermato che l'attore Jimmy O. Yang è salito a bordo del progetto.

La notizia arriva il giorno dopo quello dell'ingresso nel cast di Michael Pena (Ant-Man), che interpreterà il ruolo di Mr. Roarke.

Il film è l'omonimo trasposizione della serie cult ABC andata in onda tra il 1977 e il 1984 e creata da Gene Levitt e Aaron Spelling. Fantasy Island era una serie ambientata in un'isola dell'Oceano Pacifico, dove i visitatori si recavano per poter vivere le proprie fantasie in totale libertà, nonostante sfide misteriose e impreviste all'orizzonte. L'isola veniva supervisionata dall'ambiguo Mr. Roarke e le sfide spesso si trasformavano in situazioni inaspettate che mettevano a dura prova il carattere dei visitatori.

Jeff Wadlow ha recentemente collaborato con la Blumhouse per l'horror Obbligo o Verità, che ha ottenuto ottimi riscontri al botteghino mondiale, partendo da un budget di soli 5 milioni di dollari.

Wadlow sarà co-autore di Fantasy Island insieme a Chris Roach e Jillian Jacobs, conJason Blum alla produzione. Il ruolo di Mr. Roarke a cui darà il volto ora Pena era interpretato nella serie originale dall'indimenticabile Ricardo Montalban, affiancato dall'altrettanto immortale Harvé Villechaize nei panni di Tattoo.