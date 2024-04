Jimmy Kimmel ha vinto 12000 dollari grazie a Zendaya! La storia della scommessa

Che le doti di Zendaya non si fermino alla sola recitazione è risaputo: la protagonista di Challengers ha dato prova di immenso talento in più discipline nel corso della sua già più che decennale carriera, e per chi la conosce sin dagli inizi la cosa non è una sorpresa. Per informazioni chiedere a Jimmy Kimmel.

Il celebre conduttore statunitense, che ha ospitato Zendaya in occasione dell'uscita di Challengers (a proposito, ecco com'è andato su Rotten Tomatoes il film di Luca Guadagnino), ha infatti ricordato ancora una volta all'attrice di aver scommesso un bel po' di soldi su di lei in passato, nello specifico durante la sua partecipazione a Dancing With The Stars (correva l'anno 2013).

Zendaya ha subito preso a scusarsi, ricordando di aver mancato per un soffio la vittoria dello show (l'attrice finì seconda in classifica): scuse evidentemente non necessarie, dal momento in cui Kimmel, come subito rivelato dal conduttore stesso, vinse ben 12.000 dollari scommettendo sull'allora giovanissima attrice!

"Beh, non c'è di che!" ha commentato Zendaya, e d'altronde non crediamo effettivamente sia possibile perdere scommettendo su un talento del genere. Danza e scommesse a parte, comunque, Zendaya si è detta innamorata dello stile di Luca Guadagnino dopo aver lavorato con lui per Challengers.

