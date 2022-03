Jimmy Kimmel loda Chris Rock: "Dopo lo schiaffo di Will Smith sarei scoppiato a piangere"

Il monologo iniziale di Jimmy Kimmel nel suo late show notturno non poteva che aprirsi con un ampio riferimento a quanto accaduto sul palco degli Oscar 2022, ovvero la vicenda dello schiaffo di Will Smith a Chris Rock che ha di fatto monopolizzato le discussioni attorno alla serata. Kimmel si è quindi complimentato con Rock per la sua reazione

Il presentatore ha lodato la capacità di Chris Rock di rimanere così composto dopo lo schiaffo ricevuto da Will Smith, continuando a presentare l'Oscar per il miglior film documentario e andando avanti mettendosi subito alle spalle l'accaduto, che pure è stato sconvolgente anche per il pubblico seduto in sala e per gli altri presentatori dietro le quinte del palcoscenico.

"Stavo guardando come la maggior parte delle persone, e ho detto a mia moglie "hanno fatto davvero un buon lavoro con quel pugno - sembrava così reale. E circa tre secondi dopo, abbiamo capito che era perché era reale. In un momento stupefacente - la notte è passata da 'Oscars – So What?” a “Oscars So WHAAAAAAT?!'. È stato davvero scioccante. L'unica cosa a cui posso davvero paragonarlo è quando Mike Tyson morse le orecchie di Holyfield".

Dopodiché, il conduttore fa una battuta su tutti i supereroi presenti in sala che non sono intervenuti: "E... a proposito, nessuno ha fatto niente", ha continuato. "Un'intera stanza piena di gente. Nessuno ha alzato un dito. Spider-Man era lì. C'era Aquaman. Catwoman - tutti seduti con le mani in mano. Nessuno ha aiutato Chris Rock".

Kimmel, quindi, ha lodato la capacità di Rock di rimanere così composto: "Chris non ha fatto una piega, io mi sarei messo a piangere a dirotto. Chris ha subito detto che Smith gliele aveva suonate, e dopo la minaccia dell'attore di non pronunciare il nome della moglie ha risposto: 'Beh questo è stato sicuramente il momento più grandioso nella storia della televisione' e poi è tornato a presentare il premio al documentario, come se non fosse appena stato schiaffeggiato da Willy il Principe di Bel-Air!".

Questa mattina sono arrivate le scuse ufficiali di Will Smith, anche se l'Academy potrebbe sospenderlo per l'edizione 2023.