Jimmy Kimmel sotto accusa, la battuta del naso a Downey Jr. forse è stata un po' troppo?

Jimmy Kimmel ha condotto per il secondo anno consecutivo e per la quarta volta in carriera la Notte degli Oscar. Un'edizione che non ha generato polemiche ma che ha fatto comunque finire nel mirino della critica il presentatore, reo di essersi spinto troppo in là, secondo alcuni, con una battuta nei confronti di Robert Downey Jr.

Parlando della sua candidatura agli Oscar, Kimmel ha ironizzato sul passato turbolento di Robert Downey Jr., suscitando reazioni negative:"Questa nomination è il punto più alto della lunga e illustre carriera di Robert Downey Jr. Beh, uno dei più alti".

La telecamera a quel punto ha staccato su Downey Jr. seduto in platea, che ha risposto affermativamente alle parole di Jimmy Kimmel toccandosi il naso e facendo riferimento all'espressione inglese 'on the nose', che significa 'azzeccato'. A quel punto Kimmel non si è lasciato sfuggire l'occasione per dare una stoccata:"Nel senso che ho azzeccato o è un movimento da droga quello che hai fatto?".



Una battuta che ovviamente non è passata inosservata sui social, con pesanti critiche nei confronti del conduttore per una frase ritenuta ampiamente fuori luogo.

Il passato complicato di Robert Downey Jr., che ha ricevuto i complimenti di Johnny Depp, è risaputo e negli anni '90 l'attore ha subito vari arresti per possesso e consumo di sostanze stupefacenti. Lo stesso attore l'ha citato nel suo discorso per l'Oscar, ringraziando la sua 'terribile infanzia'.

