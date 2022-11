Jimmy Fallon, Cameron Crowe lo invita a tornare in Quasi famosi a Broadway

Il regista Cameron Crowe ha invitato ufficialmente il conduttore Jimmy Fallon a partecipare all'adattamento teatrale a Broadway di Quasi famosi, cult del 2000 nel quale Fallon recitò nel ruolo del manager della rock band Dennis Hope. L'invito è arrivato direttamente al talk show di Fallon, nella puntata che ha ospitato il regista.

"Ci sto! Lo farei assolutamente!" ha risposto entusiasta Fallon. Crowe ha confermato la partecipazione anche a Deadline, affermando che Fallon è pronto per partecipare occasionalmente allo show, nel ruolo che abitualmente è interpretato da Jakeim Hart.



"Nello spirito del musical e del cast che è la nostra 'band', adoriamo l'idea che i nostri preferiti e futuri beniamini entrino in 'jam'. Tutto è iniziato con Jimmy come collegamento tra i due cast (film e musical)" ha dichiarato Crowe, che nel 2015 pensava anche ad un sequel di Say Anything.

A Deadline il regista ha svelato che John Heilemann, giornalista di MSNBC, ha espresso interesse a partecipare alle audizioni per il ruolo di David Felton, interpretato da Rainn Wilson nel film e da Van Hughes sul palco.



Uscito nelle sale nel 2000 e ispirato alla vita del regista, Cameron Crowe, Quasi famosi racconta la storia di un giornalista adolescente che scriveva per Rolling Stone nei primi anni '70. Nel cast nomi del calibro di Patrick Fugit, Billy Crudup, Kate Hudson e Philip Seymour Hoffman. Il musical debutterà in questi giorni al Bernard B. Jacobs Theatre di New York.



