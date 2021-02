Jim Sturgess, i 5 migliori ruoli della star di Across the Universe e 21

Si parla probabilmente troppo poco di Jim Sturgess: la star londinese appartiene forse a quella categoria di attori sicuramente talentuosi che hanno però raccolto meno del dovuto fino ad oggi, pur partecipando a produzioni di certo non di poco conto nelle quali mettere in vetrina il proprio talento.

Quali sono, dunque, i ruoli che ad oggi hanno segnato la carriera del nostro Jim? Il primo è sicuramente quello di Jude in Across the Universe: il musical basato sulle canzoni dei Beatles è stato un trampolino importante non solo per Sturgess, ma anche e soprattutto per la sua collega Evan Rachel Wood.

Gli anni compresi tra il 2007 e il 2010 furono effettivamente importanti per la carriera del nostro: un anno dopo Across the Universe arriva infatti L'Altra Donna del Re, al fianco di Natalie Portman e Scarlett Johansson, mentre nel 2008 è la voglia di 21, il film sul gruppo di studenti impegnati nel conteggio delle carte nel blackjack nel cui cast figurava anche un certo Kevin Spacey.

La Migliore Offerta non ha bisogno di presentazioni, trattandosi probabilmente di uno dei migliori film della carriera del nostro Giuseppe Tornatore; chiudiamo la lista, invece, con il meno noto ma sicuramente meritevole Il Caso di Freddy Heineken, nel cui cast troviamo anche un ottimo Anthony Hopkins. Per saperne di più sul nostro Jim, comunque, qui trovate la nostra recensione di 21.