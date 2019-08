Jim Starlin aveva paura per Avengers: Infinity War per via di... Justice League!

Thanos è il vero protagonista di Avengers: Infinity War e, probabilmente, questa è stata una carta vincente per l'intera operazione dei Marvel Studios e dei fratelli Joe & Anthony Russo, registi della pellicola.

Eppure, c'è stato un tempo in cui il creatore del personaggio di Thanos, Jim Starlin, si è definito preoccupato per la riuscita della pellicola - uscita nell'aprile del 2018 - dopo aver visto i risultati non proprio soddisfacenti di Justice League di casa DC Comics.

"Avevo fiducia in loro, perché avevo visto Captain America: Civil War, perché avevo visto quel che la Marvel aveva fatto fino a quel momento. Ma il regista Joe Russo mi chiamò un mese prima dell'uscita di Infinity War e mi disse 'beh, dobbiamo parlare di questa roba, del passato di Thanos, perché il film doveva durare due ore e mezza e ora vogliono che sia di due ore" ha spiegato Starlin "Avevo fatto l'errore di guardare Justice League una settimana prima e ho iniziato a pensare 'ecco qua, sarà come Justice League, con Thanos che arriva...' e ho temuto il peggio. Ma quando ho iniziato a vedere Infinity War, dopo due minuti di visione, nemmeno sono arrivato al momento in cui Thanos batte Hulk, mi è bastato quel poco per dirmi 'ok, rilassati, sembra veramente fico'. Ed infatti lo è stato, dall'inizio alla fine".