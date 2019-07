Jim Starlin, creatore di Thanos, ha sentimenti contrastanti sulla sua fama

Jim Starlin, fumettista statunitense a cui si deve la creazione di Thanos, ha dichiarato che la popolarità del suo personaggio dopo gli ultimi due capitoli degli Avengers (Infinity War e Endgame) gli ha causato a volte “delle piccole difficoltà.”

“A volte è una benedizione, a volte una dannazione. Dipende dal momento della giornata” ha dichiarato Starlin in occasione del Comic Con di Niagara Falls. “Sai, eravamo piuttosto a nostro agio io e lui” continua parlando della sua “creatura” come di un essere vivente, “nell’essere piccoli personaggi di culto, quindi ci è voluto un po’ per adattarci a diventare un’icona pop e il suo papà. È qualcosa di surreale. Mi ha aperto delle enormi opportunità e allo stesso tempo mi ha creato delle piccole difficoltà, nelle quali però non voglio addentrarmi. Il più delle volte, però, è stato positivo.”

Joe Rubinstein, l’inchiostratore che ha collaborato con Starlin al fumetto Il Guanto dell’Infinito, si è detto invece “deliziato” dalla visione di Infinity War e Avengers: Endgame. “Hanno fatto un film su Wolverine dalla miniserie che avevo inchiostrato” commenta riferendosi al film del 2013 con Hugh Jackman, “in cui la trama era a malapena la stessa. Non era affatto la mia storia, il che mi ha molto deluso.”

Avengers: Endgame, invece, “era la cosa più vicina a un fumetto da me realizzato che avessi mai visto, e sono rimasto a guardarlo ipnotizzato.”

Jim Starlin, inoltre, ha commentato che, sebbene in origine pensasse che Thanos potesse essere interpretato solo da Arnold Schwarzenegger o Idris Elba (e solo in voice-over), dopo aver visto il film non può immaginare nessun altro all’infuori di Josh Brolin.

In Avengers: Endgame c'era anche una scena tagliata con Thanos protagonista. Una nuova versione del film è in uscita con scene inedite e novità.