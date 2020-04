Jim Starlin anticipa l'arrivo di Lady Morte nel Marvel Cinematic Universe

Nel corso di una recente intervista con ComicBook, durante la quale ha anticipato il ritorno di Thanos ne Gli Eterni, il fumettista Jim Starlin ha parlato anche della possibilità di assistere all'esordio di Lady Morte nel Marvel Cinematic Universe.

"Qualche anno fa mi dissero che non pensavano che le entità astratte fossero qualcosa per cui il pubblico cinematografico era pronto", ha detto Starlin. "Ma con il prossimo film del Dr. Strange, stanno entrando in quel regno. Quindi, se Thanos tornasse ne gli Eterni, non sarei affatto sorpreso di vedere anche Lady Morte."

E' difficile controbattere al ragionamento di Starlin: Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha le potenzialità per aprire un vero e proprio Vaso di Pandora nel Marvel Cinematic Universe, andando in una direzione che i film di Kevin Feige devono ancora esplorare. Con Blade e Moon Knight annunciati e in arrivo, tra l'altro, è chiaro che la compagnia vuole iniziare a dirigersi verso i territori dell'occulto, e a quel punto le possibilità sarebbero tantissime: voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per chi non lo sapesse Morte è un'entità astratta, l'incarnazione della fine della vita nell'Universo Marvel, ed è la controparte negativa di Eternità, a sua volta l'incarnazione di ogni forma di vita nell'Universo. Spesso, nei fumetti, Morte è stata raccontata come amante di Thanos, il quale ha cercato più volte di conquistare l'Universo e distruggere ogni forma di vita per dimostrarle il suo amore. Tuttavia lei lo respinge sempre, considerandolo inferiore.

Per altri approfondimenti, scoprite questa fantastica fan-art per New Avengers.