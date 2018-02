Jim Parsons nel cast di The Legend of Georgia McBride

sarà tra i protagonisti di, adattamento cinematografico dell'omonimo spettacolo teatrale. New Regency e Fox 2000 hanno acquisito i diritti per il grande schermo dell'acclamata commedia di Matthew Lopez del 2014. Parsons è noto per essere la star della sit-comnel ruolo di Sheldon Cooper.

La commedia The Legend of Georgia McBride segue la storia di Casey, un ragazzo in difficoltà economiche dopo esser stato licenziato dall'impiego in un bar di provincia come imitatore di Elvis. Quando il proprietario del locale sostituisce il suo spettacolo con un drag show, Casey scoprirà che avrà molto da imparare se vorrà riavere il posto.

Jim Parsons interpreterà Miss Tracy Mills, veterano e drag queen che insegnerà a Casey come recitare ed esibirsi per il nuovo show.

Alla produzione ci sarà il marito di Parsons, Todd Spiewak, tramite la That's Wonderful Productions, mentre la sceneggiatura sarà affidata sempre a Matthew Lopez. Eric Norsoph sarà il produttore esecutivo mentre Fox si occuperà della distribuzione.

Jim Parsons ha recitato recentemente in A Kid Like Jack, al fianco di Claire Danes, Octavia Spencer e Priyanka Chopra, per la regia di Silas Howard, e recentemente presentato al Sundance Film Festival.

Al cinema ha preso parte a pellicole come La mia vita a Garden State di Zach Braff, per il quale ha recitato anche in Wish I Was Here, Gardener of Eden - Il giustiziere senza legge di Kevin Connolly, Un anno da leoni di David Frankel, I Muppet di James Bobin e Il diritto di contare di Theodore Melfi. Per la tv ha fatto parte del cast del film The Normal Heart di Ryan Murphy ed è diventato famoso in tutto il mondo per il ruolo del fisico teorico Sheldon Cooper nella sit-com The Big Bang Theory, in onda dal 2007, dove recita accanto a Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Melissa Rauch e Mayim Bialik.