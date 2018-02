Jim Parsons entra nel cast del biopic su Ted Bundy con Zac Efron protagonista

, celebre star della serie, ha trovato il suo prossimo progetto cinematografico: si è unirà al cast di

Il film è il biopic del noto assassino Ted Bundy che nell’adattamento cinematografico avrà il volto di Zac Efron. Nella pellicola, Lily Collins (The Blind Side) sarà Elizabeth Kloepfer, la compagna del personaggio interpretato da Zac Efron (Neighbors) Ted Bundy, e la notizia è stata riportata da The Wrap. La Voltage Pictures e la Cota Films produrranno la pellicola e Joe Berlinger (Metallica: Some Kind of Monster) è alla regia. Lo screenplay è ad opera di Michael Werwie.

La storia è narrata tramite il punto di vista di Elizabeth Kloepfer, fidanzata di lunga data di Bundy che per anni ha negato ogni tipo di accusa contro l'uomo, tranne poi consegnarlo, alla fine, alla polizia. Solamente quando si è avvicinato il momento dell'esecuzione capitale il killer ha iniziato a dare specifiche sugli omicidi commessi.

Parsons è tornato sugli schermi italiani dal 31 gennaio scorso con Young Sheldon in cui riprende il ruolo della serie madre - quello del fisico teorico Sheldon Cooper - in qualità di voce narrante.

Che ne dite di Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile? Siete curiosi di vedere la nota star del piccolo schermo in questo progetto così oscuro?