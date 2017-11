Jim Lee, publisher DC Comics, usa i social per elogiare Justice League!

, Co-Publisher alla, ha usato i social network per dire la sua sul release di Justice League , il cinefumetto che riuniscenella famosa Lega della Giustizia, unita per sconfiggere l'alieno

Attenzione possibile Spoiler

Justice League è finalmente arrivato al cinema e in tutto il mondo non si fa che parlarne. Un fan, in particolare, ha deciso di esprimere il suo parere sulla pellicola e ha usato Instagram per farlo: è Jim Lee, il Co-Publisher DC Comics. Lee ha parlato, nella sua mini review via social, di come il Superman di Henry Cavill sia pieno di speranza, mentre il Flash di Ezra Miller lo abbia spinto verso una immediata volontà di vedere al cinema Flashpoint. Ecco la caption:

"jimleeartHappy #justiceleagueday! Io e @joke2far_cml stiamo provando le nostre coreografie action. (Occhio agli spoiler che seguono). Il film è veramente divertente e un'ispirazione per un sacco di diversi fumetti #dccomics. Uno dei quali è #new52 #justiceleagueorigins! @Henrycavill brilla nei panni di Superman, sorride e irradia speranza ed eroismo. Ezra Miller nei panni di Flash cattura l'attenzione, ruba la scena, è divertentissimo e non vedo l'ora di vedere Flashpoint! Gal Gadot è straordinaria nei panni di una dei fondatori del team come Wonder Woman e le scene che coinvolgono lei con il suo lazo e Aquaman sono le migliori! Ogni volta mi sorprende. Come ho detto, il film è divertente, è per tutta la famiglia e questa è la giusta direzione per il #dceu! Mi raccomando, ci sono due scene post credit, quindi non lasciate la sala fino alla fine! Adesso vado allo Store number 3, il @bedrockcitycomics di Westheimer! 2:30-3:30pm! #localcomicshopday #houstonstrong"

Justice League è in sala, voi l'avete già visto?