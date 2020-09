Jim Caviezel, che fine ha fatto la star di Outlander e La Passione di Cristo

Questa sera su Mediaset 20 va in onda Outlander - L'ultimo vichingo, film di fantascienza del 2008 diretto da Howard McCain e tra gli altri interpretato da Jim Caviezel. L'attore noto soprattutto per la La Passione di Cristo ha fatto perdere le sue tracce negli ultimi anni. Scopriamo che fine ha fatto.

Tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000, Jim Caviezel è stato uno degli interpreti più promettenti di Hollywood, prendendo parte a pellicole di grande successo come La sottile linea rossa, Frequency e Montecristo. Raggiunge poi l'apice della popolarità nel 2004 proprio grazie al film di Mel Gibson ma, il ruolo così controverso di Gesù ha cambiato per sempre la sua vita.

A partire da questo momento Caviezel decide di allontanarsi completamente dallo star system non sentendosi più a suo agio in un mondo fatto di eccessi ed apparenze. Tra l'altro la sua ritrovata fede religiosa lo ha anche messo particolarmente in difficoltà con le scene di sesso e di nudo, ragion per cui molte produzioni di grande spessore hanno deciso alla fine di non scritturarlo.

"Ho difficoltà nelle scene di nudo. Mi hanno insegnato che l'astinenza è molto importante", ha sempre dichiarato l'attore, nonostante abbia preso parte ad alcune sequenze particolarmente hot nel corso degli anni, come quella in Angel Eyes al fianco di Jennifer Lopez. Da questo momento in poi l'interprete di Cristo si è trovato ad essere relegato a ruoli di second'ordine.

Tra l'altro Caviezel apertamente conservatore e quindi legato al partito repubblicano, non è stato mai visto di buon occhio dall'ambiente progressista di Hollywood. Antiabortista convinto e fortemente impegnato nella lotta contro l’eutanasia, Jim ha voluto mettere in secondo piano la sua carriera in sostegno delle sue idee e della sua vocazione religiosa. Ciò è evidente nella sua partecipazione al film Paolo, apostolo di Cristo, dove appare sia nelle vesti di attore che di produttore.

Vi ricordiamo che è stato da poco confermato che Caviezel tornerà a vestire i panni di Gesù nel sequel de La Passione di Cristo.