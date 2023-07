Jim Caviezel, la clamorosa accusa: 'CIA alimenta un giro di pedofili, siete Satana!'

In una recente intervista, Jim Caviezel (protagonista del redditizio film The Sound of Freedom) ha colto l'occasione per parlare della criminalità organizzata internazionale, con particolare riferimento al traffico di bambini. Preso dal discorso, l'attore ha addirittura paragonato i media contemporanei a "Satana".

"Dovrai pagare per quello che hai fatto" ha dichiarato Caviezel. "Media, non ho alcuna paura di voi. Siete Satana. Il traffico globale di bambinoi è la più grande piaga dell'umanità, e tanto il Congresso quanto le agenzie di tre lettere consentono che le madri vengano private dei loro bambini. A cosa vi servono? Estrarre organi dai loro corpi? O per l'adrenocromo? Voi siete l'èlite! Ci sono leader che voi americani non potete neanche immaginare, e che controllano l'intero sistema mondiale".

Diretto da Alejandro Monteverde, Sound of Freedom narra la vicenda di Timothy Ballard, ex agente governativo che lotta contro il traffico umano in Colombia. Nel cast, oltre a Jim Caviezel nei panni del protagonista, ricordiamo anche Mira Sorvino (Katherine Ballard), Bill Camp (Vampiro), Eduardo Verástegui (Paul) e José Zúñiga (Roberto).

La pellicola ha guadagnato oltre 40 milioni di dollari soltanto durante i primi sei giorni – ecco spiegato perché Sound of Freedom è tra i film più visti del luglio 2023; eppure, i media locali continuano a tacere: nell'eventualità in cui sia tutta una montatura, ogni cosa perderebbe di significato; nell'eventualità in cui testimoniasse eventi realmente accaduti, invece, riguarderebbe figure centrali della società odierna quali l'FBI, Hilary Clinton e Barack Obama, con tutti i nefasti effetti che ne derivano. Da parte sua, Elon Musk ha offerto agli autori di pubblicare la pellicola direttamente su Twitter.

Per approfondire l'argomento, non vi resta che scoprire Sound of Freedom, il film cospirazionista che sta infiammando l'America.